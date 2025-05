Długo szukałam T-shirtu, który będzie wyglądał, jakby był wyjęty z lat 90., ale jednocześnie dobrze leżał i pasował do nowoczesnych stylizacji. W końcu trafiłam na ten model z H&M, który spełnia moje oczekiwania.

T-shirt w stylu vintage z H&M za 34,99 zł

Wcale nie trzeba przekopywać second-handów ani wydawać fortuny, żeby stworzyć look jak z lat 90. Ten T-shirt w paski z H&M to idealny przykład na to, że sieciówki coraz trafniej odczytują estetykę vintage i przekładają ją na język współczesnej mody. Za 34,99 zł kupiłam bawełnianą koszulkę, która szybko stała się jedną z moich ulubionych.

To jeden z tych elementów garderoby, które z pozoru wyglądają niepozornie, a w rzeczywistości robią całą stylizację. Bez względu na to, z czym go zestawisz, za każdym razem uzyskasz efekt niewymuszonego szyku z nostalgiczną nutą.

T-shirt w paski, fot. materiały prasowe H&M

T-shirt w stylu lat 90. w H&M

To właśnie detale sprawiają, że ten T-shirt przypomina kultowe koszulki z lat 90. Jego "pudełkowy" krój od razu przywołuje skojarzenia z czasem, kiedy ubrania nosiło się z większym luzem. Czasem stawiano na oversize, a czasem na nieco bardziej zwężany fason, kiedy kobiety chciały podkreślić talię. Do tego print w paski — jeden z najmocniejszych trendów tamtej dekady — i jego lekko „sprany” kolor dodają mu autentyczności i jeszcze mocniej podkreślają estetykę vintage.

Całość dopełnia materiał – bawełna o lekko surowej fakturze, która świadczy nie tylko o dobrej jakości tego T-shirtu, ale też sprawia, że jest on bardzo przyjemny w dotyku. Nie musisz więc martwić się o to, że będzie to rzecz jedynie na jeden sezon. Nie powinien się on bowiem zmechacić, a wręcz przeciwnie — zachowa swoją świeżość przez długi czas.

Julia Roberts, lata 90, fot. Getty Images, Jeff Kravitz

Jak stylizować ten T-shirt z H&M?

T-shirt w paski z H&M działa jak modowy kameleon — niezależnie od tego, z czym go zestawisz, zawsze wygląda dobrze. W wersji codziennej wystarczy dorzucić do niego proste białe spodnie i ulubione trampki albo Birkenstocki — oryginalne lub ich genialne zamienniki z CCC. Taki zestaw sprawdza się zawsze i nigdy nie wygląda banalnie.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej wyszukany efekt, załóż spódnicę maxi i dodaj loafersy, baleriny albo sneakersy. Dzięki temu powstanie dziewczęcy, ale wciąż bardzo swobodny look.

Jeżeli natomiast lubisz warstwowość, spróbuj nosić ten T-shirt pod rozpiętą koszulą, marynarką albo nawet z zawiązaną w pasie bluzą. Na cieplejsze dni doskonałym pomysłem będzie także zestawienie go z krótkimi spodenkami.

