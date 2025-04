Tej jesieni klasycznie stawiamy na wszystkie odcienie brązu i beżu, butelkową zieleń, a także wino we wszystkich odmianach. Nie bez znaczenia są też kolory ziemi - te odnajdziemy w każdym elemencie garderoby, nawet skórzanych torebkach.

Jeśli jednak szukasz mocniejszego akcentu do swoich stylizacji i nie możesz odżałować klasycznego koloru musztardowego, który powoli jest wypierany przez aktualne trendy, mamy dla ciebie dobrą wiadomość - żółte odcienie wcale nie opuszczają nas tej jesieni. Najmodniejszym kolorem sezonu jest słoneczny odcień marigold.

Kolor marigold najmodniejszym odcieniem na jesień 2020

Marigold, czyli po angielsku aksamitka to odcień, który w tym sezonie musi się znaleźć w twojej szafie. Intensywny żółty, czasem wpadający aż w pomarańczowy idealnie wkomponuje się w twoją jesienną stylizację i doda jej życia. Sięgaj po matowe, satynowe, a nawet brokatowe wykończenia - idealnie będzie wyglądał w każdym wydaniu.

Wbrew pozorom łączenie tego odcienia nie jest trudne - idealnie wygląda z bielą, beżem i odcieniami brązu, a jeśli lubisz mocniejsze połączenia, zestaw go z granatem lub użyj punktowo przy czarnej stylizacji. Czerwone dodatki dodatkowo podbiją intensywną barwę marigold - nie bój się więc łączyć kolorów.

Jak nosić odcień marigold jesienią? Ten kolor wspaniale wygląda na płaszczach, kurtkach i powracających w tym sezonie pelerynach - i właśnie w tej wersji modowe Instagramerki pokochały go najmocniej. Ten mocny element stylizacji to jednak odważny wybór, który nie każdemu przypadnie do gustu.

Nie da się też ukryć, że okrycie wierzchnie o tym odcieniu nie będzie tak uniwersalne, jak kurtki i płaszcze w stonowanych barwach. Dlatego właśnie osobom, które lubią intensywne (ale nie aż tak intensywne) barwy polecamy doskonały złoty środek - marynarki w tym kolorze. W tym sezonie nosimy szerokie marynarki o męskim fasonie. Proste, pudełkowe - podobnie jak w przypadku modnych kurtek - kroje zastąpią nam dopasowane linie i taliowania.

W tym sezonie nie można też zapominać o sukienkach - te zostaną z nami na naprawdę długo, a w przypadku tych o złotym odcieniu - nawet całą jesień. Szerokie kroje o długości maxi lub ich całkowite przeciwieństwo - mini sukienki o przylegającym kroju - będą pasować do każdego typu urody.

Masz już swoją ulubioną sukienkę, ale przez jej ramiączka nie możesz nosić jej jesienią? Mamy dla ciebie świetną wiadomość - warstwowość stylizacji jest mocnym trendem w modzie na ten sezon. Załóż pod nią prosty, przylegający t-shirt w jasnym stonowanym kolorze. Całą stylizację doskonale dopełnią ciężkie botki workery.

Jeśli zamiast mocnego looku wolisz go uzupełnić o łapiące oko dodatki lub też szukasz idealnej harmonii między płaszczem o odcieniu marigold i torebką, koniecznie postaw na subtelne elementy w tym odcieniu.

Torby, rękawiczki, berety (te w stylu paryskim fashionistki upodobały sobie najmocniej), a nawet szerokie opaski do włosów czy apaszki o tym kolorze sprawią, że twoja stylizacja będzie się wyróżniać spośród tłumu, jednak nie będzie przytłaczająca przez nadmierne użycie modnej barwy.

