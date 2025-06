Latem uwielbiamy stawiać na lekkie i zwiewne elementy garderoby, które nie tylko sprawdzają się na urlopie, ale też na co dzień - np. do pracy. Wiele sieci sklepów wychodzi nam naprzeciw, oferując właśnie tego typu produkty. Te szorty 100% bawełny kupisz w PEPCO za jedyne 30 zł. Koniecznie zobacz, jak wyglądają i z czym je zestawić, aby stworzyć modną stylizację na wakacje.

Te szorty 100% bawełny kupisz w PEPCO za jedyne 30 zł

W asortymencie sieci sklepów PEPCO możemy znaleźć różne elementy garderoby, które są modne i praktyczne. Absolutnym hitem są te szorty - nie dość, że zostały wykonane z naturalnego materiału, to jeszcze są tanie jak barszcz.

Szorty, które możemy znaleźć w PEPCO, zostały stworzone w 100% z bawełnianego muślinu. To oznacza, że będą się świetnie układać na ciele, a do tego są przewiewne, w związku z czym latem nie będziemy narzekać na upały.

Warto dodać, że te spodenki mają najmodniejszy kolor sezonu. To odcień masełka, czyli butter yellow. Pisałyśmy już, że latem 2025 hitem będą sukienki w tym odcieniu, ale szorty również warto mieć w swojej szafie.

Te spodenki dostępne są w sieci sklepów PEPCO w rozmiarach 36-44. Kosztują jedyne 30 zł. Tylko zobacz, jak wyglądają.

Bawełniane szorty z PEPCO za 30 zł, Fot. materiały promocyjne, pepco.pl

Jak stylizować bawełniane szorty? Inspiracje

Takie spodenki to idealny element garderoby na lato nie tylko dlatego, że jest zwiewny. Szorty można bowiem nosić zarówno na plażę, jak i na miasto, czy do pracy. To uniwersalne ubranie, które będzie świetną bazą do wielu stylizacji.

Na wakacje

Tego typu spodenki doskonale będą się prezentować w zestawieniu z kostiumem kąpielowym. Są w stanie śmiało zastąpić dół od bikini lub po prostu można je nosić zamiast poncho. Do tego warto dopasować muślinową koszulę i stylizacja na wakacyjne wyjście gotowa.

Na wyjście z przyjaciółką

Takie spodenki doskonale wyglądają w sportowych stylizacjach. Wystarczy dobrać do nich T-shirt w mocnym odcieniu i np. z jakimś hasłem, które podkreśla naszą osobowość. Do tego delikatna biżuteria oraz trampki i śmiało możesz wyjść na miasto z przyjaciółką.

Do pracy

Choć te spodenki wyglądają na sportowe, doskonale sprawdzą się także do pracy. Wystarczy dobrać do nich gustowne buty oraz klasyczną koszulę lub marynarkę. Na taką wersję śmiało możesz postawić również na inne okazje, które wymagają elegancji.

Letnia ofera PEPCO - modne elementy garderoby 2025

PEPCO to sieć sklepów, która wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów. Nic więc dziwnego, że znajdziemy w niej wiele elementów garderoby, które świetnie sprawdzą się latem 2025. Muślinowe spodenki to dopiero początek. Można do nich dobrać także koszulę, z którą stworzysz idealny wakacyjny zestaw.

To jednak nie wszystko. Wśród letnich elementów garderoby z PEPCO warto wyróżnić także niezwykle tanie i eleganckie sukienki. W asortymencie sklepu dostępne są także inne szorty oraz spódnice, a nawet bielizna i kostiumy kąpielowe.