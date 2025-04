Wśród modnych spódnic najbardziej popularne są modele o długości midi. Midi jest gustowna, elegancka i dopasuje się do każdej okazji. Możesz ją nosić zarówno na co dzień, do pracy, jak i na specjalne okazje. Spódnica midi wygląda doskonale z kozakami, z botkami czy nawet z modnymi sneakersami. Wybrałyśmy dla ciebie kilka najładniejszych modeli tego sezonu. Jesteśmy pewne, że je pokochasz!

Godną uwagi propozycją są plisowane spódnice midi. Wyglądają bardzo efektownie i elegancko. W dodatku pionowe plisowanie modeluje sylwetkę. Optycznie ją wyszczupla i wysmukla. Możesz wybrać spośród najróżniejszych kolorów. W tym sezonie bardzo popularne są beże, brązy czy khaki, ale warto też wybrać szarość czy butelkową zieleń.

Piękną spódnicę w odcieniu butelkowej zieleni znajdziesz w Sinsay za 49,99 zł. W oko wpadła nam również dwukolorowa spódnica plisowana Reserved. Wygląda naprawdę niebanalnie. Ciekawą opcją jest także welurowa spódnica plisowana z Born2be. Teraz dostępna w promocyjnej cenie za 69,99 zł.

fot. plisowane spódnice midi / Sinsay, Born2be

Pełną uroku opcją są spódnice midi w kwiaty. Kwiecisty wzór jest modny w każdym sezonie i pięknie ożywia stylizację. Zimą możesz nosić taką spódnicę z gładkim swetrem w pasującym kolorze. Doskonale będzie wyglądać też z dopasowanym golfem i marynarką lub ramoneską. Do tego stonowane kozaki czy eleganckie botki i gotowe.

W Mohito znajdziesz obecnie przecenioną spódnicę midi w kwiaty za 29,99 zł! Jest stonowana i dopasuje się do wszystkiego. Wolisz odważniejsze stylizacje? Postaw na niebieską spódnicę Reserved w czerwone kwiaty. Bardzo modnym wyborem będzie też kremowa spódnica w kwiaty Born2be.

fot. spódnice midi w kwiaty / Renee, Mohito

Jeśli jesteś fanką ultrakobiecych stylizacji, to ołówkowa spódnica midi jest wyborem dla ciebie. Pięknie podkreśli kobiece kształty i doda elegancji. Obecnie najpopularniejsze są modele skórzane albo dzianinowe. Są bardzo wygodne i wyglądają naprawde stylowo.

W ofercie Born2be znajdziesz skórzaną spódnicę midi z rozcięciem. To fason, który obecnie robi furorę. Na wyprzedaży kupisz ją za 89,99 zł. Uwagę zwraca także zielona, dzianinowa spódnica midi Reserved za jedyne 59,99 zł. Możesz z nią stworzyć cały komplet wraz z kardiganem. Hitem z pewnością okaże się też jasnofioletowa spódnica ołówkowa, która ożywi całe zestawienie.

fot. spódnice midi ołówkowe / Born2be, Reserved

