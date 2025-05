Moda na baleriny znów powraca — zwłaszcza w sezonie lato 2025. Zamiast klasycznych, czarnych balerin, warto jednak zwrócić uwagę na nieco bardziej nowoczesny model. Doskonałą propozycją może okazać się ten z CCC. Jest uniwersalny, wygodny, ale też przyciąga uwagę niecodziennym detalem.

Baleriny z CCC — hit lata 2025

W sezonie letnim 2025 baleriny powracają na salony — ale nie w swojej dawnej, zachowawczej wersji. CCC ma w ofercie nową odsłonę klasyki — lekkie, kobiece baleriny, ale ze świeżym podejściem do formy. Co więcej — stylistycznie nawiązują do estetyki luksusowych marek takich jak Alaïa, które słyną z kobiecej elegancji i efektownych detali.

Te baleriny z CCC kosztują tylko 69,99 zł. Ich forma to połączenie czarnej bazy, siateczkowej faktury i ozdobnej sprzączki. Wyglądają nowocześnie i ponadczasowo. Z jednej strony — te buty są subtelne i łatwe do zestawienia z każdym strojem, z drugiej — wyróżniają się strukturą i oryginalną formą.

Siateczka nadaje tym balerinom lekkości, a delikatne zapięcie szyku i elegancji. Dzięki temu staje się jedną z najbardziej uniwersalnych i praktycznych propozycji na lato. To wygodna alternatywa dla mokasynów i sandałów, szczególnie gdy zależy nam na stylu i komforcie jednocześnie.

Baleriny siateczkowe CCC, fot. materiały prasowe CCC

Czym wyróżnia się ten model balerin z CCC?

Te baleriny z CCC łączą w sobie kilka aktualnych trendów w bardzo przemyślany sposób: siateczkowa forma, klasyczna czerń i zapięcie, które pełni zarówno funkcję praktyczną, jak i ozdobną. To właśnie ten zestaw sprawia, że baleriny wyglądają nowocześnie.

Siateczka nie tylko dobrze wygląda, ale też spełnia funkcję użytkową — jest przewiewna, dzięki czemu buty sprawdzą się nawet w bardzo ciepłe dni. To ogromna zaleta zwłaszcza latem, kiedy wiele kobiet szuka czegoś lżejszego niż pełne buty, ale bardziej zabudowanego niż sandały.

Dodatkowym atutem jest wykończenie — matowe tworzywo połączone z metalową sprzączką sprawia, że buty wyglądają bardziej „premium”, niż sugeruje ich cena. Nie przypominają typowych modeli z sieciówek, które często powielają nudne schematy. Wręcz przeciwnie — dodają stylizacji charakteru.

Jak wystylizować siateczkowe baleriny?

Siateczkowe baleriny z CCC dają znacznie więcej stylizacyjnych możliwości, niż może się wydawać. Ich lekkość i delikatna forma sprawiają, że łatwo wkomponować je w różnorodne outfity.

W wersji casualowej te baleriny świetnie sprawdzą się w duecie z białymi, szerokimi spodniami, zwykłym topem i większą torebką. To idealny zestaw na lato w mieście — lekki, komfortowy i minimalistyczny. Całość dopełnią: czarna marynarka, okulary przeciwsłoneczne i delikatna biżuteria.

Na bardziej eleganckie wyjścia siateczkowe baleriny można połączyć z dłuższą, rozkloszowaną spódnicą, topem z przewiewnego materiału i shopperką. Całość będzie prezentowała się bardzo lekko, ale niezwykle efektownie.

Ten model sprawdzi się także jako stylowa alternatywa dla mokasynów w letnich stylizacjach biurowych. Zwłaszcza wtedy, gdy klasyczne buty wydają się zbyt ciężkie na wysokie temperatury, a potrzebujesz czegoś wygodnego i estetycznego. Wystarczy założyć czarny total look: spodnie z eleganckim paskiem i prostą koszulką.

