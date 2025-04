Jeśli wybierasz się niedługo na zakupy, by odświeżyć swoją szafę przed wakacjami, warto wiedzieć, które na które ubrania i dodatki zwrócić szczególną uwagę, a które obchodzić szerokim łukiem. Nadszedł czas, by pożegnać kilka kluczowych trendów ostatnich miesięcy. Co do nich należy i jakie wybrać na ich miejsce?

Do lamusa: torebki z PCV

Przezroczyste i nieprzezroczyste torebki ze sztucznych tworzyw były ogromnych hitem ostatnich lat. Chociaż ich praktyczność pozostawiała pewne wątpliwości (a przy okazji zmuszała do większej dyscypliny w utrzymywaniu porządku), nie da się ukryć, że ich wygląd był wyjątkowo urzekający.

fot. ImaxTree

W tym roku jednak już żegnamy cienkie torebki z tworzywa. Teraz stawiamy na zupełnie inny trend, który bardzo szybko podchwyciły również i polskie gwiazdy, a są nim...

Do szafy: pikowane skórzane torebki

Skórzane torebki z pikowaniem lansuje przede wszystkim Bottega Veneta i to te dodatki o nieco poduszkowym wyglądzie podbijają obecnie zarówno wybiegi, jak i ulice. Znana z miłości do pikowanych toreb jest miedzy innymi Natalia Siwiec. W swojej kolekcji ma co najmniej kilka takich modeli!

fot. ImaxTree

Niezależnie od tego, czy wybierzesz eleganckie pikowanie w kratę czy jedynie punktowe i okrągłe, te torebki doskonale wpisują się w trendy na wiosnę i lato 2020. Miejmy nadzieję, że zostaną z nami jak najdłużej, bo są naprawdę wyjątkowo piękne!

Do lamusa: duże sneakersy

Chociaż ugly dad sneakers pokochałyśmy od pierwszego wejrzenia, zawsze przychodzi ten moment, by w końcu się pożegnać. Będzie nam brakowało ich wyglądu, ale najmocniej będziemy tęsknić za ich niesamowitą wygodą.

fot. ImaxTree

Sneakersy w stylu Steve'a Jobsa podbiły świat mody już w 2018 roki i od tamtej pory dzielnie nam towarzyszyły.

Do szafy: sandały-japonki na obcasie

Na pierwszy rzut oka te buty wyglądają jak stringi na stopy - i nie oszukujmy się, nie brzmi to zbyt zachęcająco. Mimo to jednak sandały-japonki na niskim obcasie to najmodniejsze buty na lato 2020. Gwarantujemy, że nie pożałujesz tego zakupu. Są wyjątkowo uniwersalne, a do tego naprawdę wygodne.

fot. ImaxTree

Najmodniejsze sandałki na nadchodzący sezon to te o kwadratowym nosku. Na szczęście ten trend podchwyciła już znaczna większość sieciówek i znalezienie idealnej pary wcale nie będzie trudne.

Do lamusa: logomania

Jeśli kiedykolwiek zdjęłaś z wieszaka piękną, prostą kurtkę lub bluzę, a następnie z niesmakiem odwiesiłaś ją na miejsce przez ogromne logo na plecach, mamy dla ciebie dobrą wiadomość - duże, krzykliwe logotypy na każdym kawałku odzieży to już przeszłość.

fot. ImaxTree

Chociaż torebkę z logo kultowego projektanta warto sobie zostawić :)

Do szafy: stonowane total looki

Logomanię zastąpi nam bardzo delikatny trend. Beżowe, ecru i kremowe total looki będą nam towarzyszyć przez całe lato 2020 i szczerze mówiąc, wcale nam to nie przeszkadza.

Ubrania w jasnych, stonowanych kolorach łącz dowolnie ze sobą i noś warstwowo.

fot. ImaxTree

Stonowane total looki są doskonałym tłem dla biżuterii. W tym sezonie nosimy duże, widoczne ozdoby. W cenie są również perły - noś je zamiast modnych niedawno muszelek.

Do lamusa: spódnice i spodnie w panterkę

Panterka i inne zwierzęce wzory były prawdziwym hitem, ale nie ukrywamy, że ostatnio już zupełnie się nam opatrzyły i... znudziły. Teraz przyszedł czas na zupełnie inne trendy. Przylegające spódnice i spodnie w panterkę możesz schować na dno szafy.

fot. ImaxTree

W tym sezonie panterka wpada do kosza. Co będziemy nosić zamiast niej?

Do szafy: sukienki o obszernych krojach

Obszerne sukienki wbrew pozorom wcale nie zniekształcają sylwetki, a wręcz przeciwnie - pomagają ukryć jej mankamenty, a dodatkowo podkreślają to, co chciałybyśmy umieścić na pierwszym planie. Żałujemy, że w naszych szafach nie pojawiły się o wiele wcześniej!

fot. ImaxTree

Nie ograniczaj się kolorem, wzorem ani krojem - ważne, żeby sukienka miała oversizowy krój. Dobrze gdyby miała jeszcze bardzo modne w tym sezonie bufiaste rękawy - w ich wyborze kierujemy się jedną zasadą: im większe, tym lepsze.

