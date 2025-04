Mamy dla was ekskluzywny materiał! Tylko u nas zobaczycie kulisy powstawania najnowszej kampanii reklamowej Tatuum. „Inspired by generations” to motto kampanii na wiosnę-lato 2016, która wpisuje się w modowy nurt międzypokoleniowy. O co chodzi?

Tatuum wiosna-lato 2016

W sesji zobaczymy postaci znane nie tylko ze swoich dokonań w świecie modelingu, ale również z uwagi na ich pasje i wyjątkowe osobowości. Na pierwszy plan wysuwa się Eveline Hall - ponad 70-letnia była balerina i śpiewaczka operowa, dopiero niedawno dostrzeżona przez świat mody. Razem z nią pozuje też były sportowiec Ben Desombre. Jego kariera w świecie mody nabrała tempa dopiero po 40-tce. Casting zamyka francuska gwiazda modelingu Julia Frauche.

fot. Tatuum

Nadeszły nowe czasy, kiedy styl przestał mieć ograniczenia wiekowe, a moda zyskała głębsze wartości niż tylko szybko zmieniające się trendy.

W sesji zdjęciowej Tatuum na wiosnę i lato 2016 „Inspired by generations” skupiono się na podkreśleniu niebanalnych, a jednak klasycznych krojów, które marka wykorzystuje w swoich kolekcjach, cenionych przez klientów niezależnie od wieku i sylwetki.

Tylko u nas! Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie wyjątkowy backstage. Jak wam się podobają nowe propozycje marki?

