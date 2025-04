Tatuum w sezonie jesień-zima 2013/2014 stawia na brytyjski styl country. Kampania osadzona w plenerze, z graczami polo w tle prezentuje się naprawdę fantastycznie. W najnowszej kolekcji marki znajdziecie typowe dla tej tendencji ubrania i dodatki. Mamy polówki, pikowane kurtki, kamizelki i swetry z warkoczowym splotem.

Tatuum jesienią i zimą 2013/2014 lansuje wyrafinowany look brytyjskiej wsi. Kobieca sylwetka to look księżnej Katarzyny w wiejskiej posiadłości Windsorów. Tak właśnie wyobrażamy sobie młodą, brytyjską arystokracje podczas weekendowego wypadu za miasto. Przypadł wam ten styl do gustu?

Zajrzyjcie do galerii z zimową kampanią Tatuum: