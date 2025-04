W najnowszej kolekcji Taranko na wiosnę i lato 2014 elegancja przeplata się ze swobodnym miejskim stylem, a zabawa najnowszymi trendami jest zauważalna bardziej, niż kiedykolwiek.

Główną inspiracją przy tworzeniu linii była przyroda, która rozkwita feerią barw. W sezonie wiosna-lato 2014 Taranko stawia na bambusową zieleń, kremową wiśnię, soczyste mango, delikatny hiacynt i błękit nieba. Tradycyjnie nie brakuje klasyki w postaci czerni, bieli, granatu czy beżu.

Co znajdziecie w kolekcji Taranko?

W sklepach marki dostępnych będzie kilka linii, spośród których każda z was na pewno znajdzie coś dla siebie. Dla elegantek ceniących sobie klasyczny look Taranko przygotowało Linię Business Elegance, która stanowi współczesne podejście do ponadczasowości poprzez wykorzystanie najnowszych trendów w fasonach i wzorach.

Linia Party Elegance to przede wszystkim zmysłowe sukienki, florystyczne wzory i uwodzicielskie przeźroczystości. Zaś w linii Weekend Casual podstawą jest prostota i wygoda. Dominują lekko sportowe, luźne formy wykonane z naturalnych tkanin tj. jedwab, bawełna czy len.

Ostatnią propozycją Taranko jest linia Basic Casual. Ten szeroki wachlarz bawełnianych kompletów, wielobarwnych tkaninowych bluzek i T-shirtów, przypadnie do gustu miłośniczkom minimalizmu.

Dopełnieniem bogatej kolekcji Taranko na wiosnę i lato 2014 jest szeroki wybór akcesoriów. Wśród nich pojawiają się jedwabne szale i apaszki malowane pięknymi kolorami oraz niebanalne, a zarazem funkcjonalne torebki na dzień i na wieczór.

