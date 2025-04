Tankini to strój kąpielowy, który do kanonów mody wszedł w latach 90. ubiegłego wieku. To stylowe połączenie bikini i kostiumu jednoczęściowego od razu zyskało rzeszę amatorek. Ukrywa niechciane fałdki a do tego jest bardziej praktyczny niż jednoczęściowa wersja, którą trzeba za każdym razem ściągać całą. Daje wolność i swobodę jak bikini jednak jest skromniejszy i mniej pokazuje ciała.

Modne tankini na lato 2015

|Od lewej: Adriana Degreas, Agua de Coco, 6 Shore Road|

Na wybiegach mody na lato 2015 (zdjęcia powyżej), można było zobaczyć kilka wersji popularnego tankini. Projektanci stawiają na sportowy styl a klasyczne modele z cienkimi ramiączkami zastępują ekstrawaganckie wersje dla prawdziwych fashinistek.

Tankini - jak nosić?

Jeśli zastanawiasz się jaki kostium wybrać na tegoroczne plażowanie podpowiadamy, że tankini pasować będzie przede wszystkim do tych, które chciałyby ukryć wystający brzuch, mają niewielki biust lub chciałyby skorygować optycznie długi tułów.

Tankini występuje w 2 wersjach. Luźnego topu lub obcisłego. W zależności jak czujemy się ze swoim ciałem dobieramy odpowiedni model. W naszej galerii znajdziecie stroje, które kupicie w popularnych sklepach tj.: F&F, H&M, Bonprix, Topshop, River Island czy na Zalando.pl.

