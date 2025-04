Wielkie trendy wcale nie muszą być drogie! Nawet nie powinny, bo przecież, jak to trendy, szybko wyjdą z mody... A my radzimy inwestować jedynie w klasykę! Dlatego wyszukałyśmy dla was wyjątkowo modne ubrania z sieciówek. Ich ceny nie przekraczają 99zł!

Reklama

Czego szukać w wiosennych kolekcjach?

Sieciówki nie podłapują wszystkich tendencji promowanych przez znanych projektantów. Ale my, postarałyśmy się znaleźć ich jak najwięcej, w jak najbardziej ekonomicznych cenach. Co znajdziecie w naszym przeglądzie?

Groszki - najmodniejszy wzór sezonu pojawia się w wielu sklepach, głównie na bluzkach, ale też na spódniczkach.

- najmodniejszy wzór sezonu pojawia się w wielu sklepach, głównie na bluzkach, ale też na spódniczkach. Spódnice midi - mini odchodzi w zapomnienie. W tym sezonie najmodniejsze są spódnice ołówkowe, za kolano. W naszym zestawieniu znajdują się te najbardziej trendowe w kratkę vichy, albo z modnymi przezroczystymi wstawkami.

- mini odchodzi w zapomnienie. W tym sezonie najmodniejsze są spódnice ołówkowe, za kolano. W naszym zestawieniu znajdują się te najbardziej trendowe w kratkę vichy, albo z modnymi przezroczystymi wstawkami. Styl sportowy - koszule z numerami, a także tuniki i sukienki wyglądające jak duże t-shirty pożyczone od chłopaka sportowca wypełniły sieciowe sklepy.

- koszule z numerami, a także tuniki i sukienki wyglądające jak duże t-shirty pożyczone od chłopaka sportowca wypełniły sieciowe sklepy. Ogrodniczki - ten trend powraca za sprawą projektantów. A sieciówki go polubiły. Znajdziemy w nich klasyczne ogrodniczki, ale też chociażby spódnice na szelkach.

Reklama

Zobaczcie nasze podsumowania wiosennych trendów:

7 najmodniejszych modeli butów

Najmodniejsze kurtki na wiosnę

5 najmodniejszych krojów spódnic

Jakie wielkie trendy znalazłyśmy w sieciówkach?