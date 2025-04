Nie od dziś wiadomo, że sukienka to najlepszy przyjaciel każdej kobiety. Doskonale podkreśla atuty sylwetki i ukrywa jej mankamenty. Dlatego warto mieć w swojej szafie kilka modeli, które będą leżały jak ulał. W tym wypadku warto trochę dłużej się zastanowić i poszukać sukienek, które nie będą kosztowały fortuny. My nie jesteśmy zwolenniczkami wydawania dużych sum na ubrania, które w następnym sezonie mogą już być passe, a one zdecydowanie do tej grupy należą. Z tego właśnie powodu przygotowałyśmy dla was zestawienie modnych kiecek, których cena nie przekracza 100 zł.

Modne sukienki do 100 zł

Wbrew pozorom w znanych sieciówkach znajdziecie dość duży wybór sukienek w niskiej cenie. Nam spodobało się aż 18 modeli. Każdy z nich jest inny, ale dzięki temu będziecie w stanie znaleźć model na każdą okazję.

Naszym zdaniem na szczególną uwagę zasługuje wzorzysty modele z najnowszej kolekcji H&M. Sukienka jest rozkloszowana, ma zabudowany dekolt i długie rękawy - doskonale wypadnie z zamszowymi kozakami na obcasie. Naszej uwadze nie mogła umknąć również czerwona, którą wypatrzyłyśmy wśród propozycji marki Mango. Prosta, z długimi rękawami i dekoltem w serek sprawdzi się w czasie ciepłych jesiennych dni.

