Wśród propozycji Tally Weijl na lato 2014 znajdują się najbardziej pożądane wzory nadchodzącego sezonu. To one grają tu pierwsze skrzypce! Latem, odważ się i wyróżnij się z tłumu - dzięki śmiałym nadrukom i żywym kolorom! Romantyczne stokrotki czy tropikalne palmy? Kolorowe printy przeniosą cię w świat beztroskiej zabawy i letnich festiwali.

Nowa kolekcja Tally Weijl na lato 2014 - Mexican Vice - to połączenie 2 inspiracji: meksykańskiej i hawajskiej. Soczyste, owocowe kolory to idealny wybór na szalony, wakacyjny czas. Połącz dół od bikini z krótkim topem i ciesz się pięknym słońcem dzięki tego typu niekonwencjonalne miksom. Zestaw flamingowy róż z kombinezonem w graficzne wzory i stwórz ultra modny tego lata look, który sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na plaży. Gotowe do wakacji?

Zajrzyjcie do galerii z nową kolekcją Tally Weijl na lato 2014: