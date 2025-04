Wczesna jesień w Tally Weijl to mieszanka stylu rebel z collegowym klimatem. Mamy tu koszulki z nadrukami, grzeczne sukieneczki i kratę. Typowo jesienna paleta barw nadaje ubraniom charakteru, przypominając jednocześnie o zbliżającym się nieubłaganie końcu wakacji.

Modna Tally Weijl na początek jesieni 2014

Szkocka krata, napisy i drobne printy, a do tego czarne ramoneski i marmurkowe dżinsy. W tym sezonie Tally Weijl łączy styl rebel i z collegowym, czyli szorty z wysoką talią i krótki top połączone z kurtką bejsbolówką tworzą ultra modny look. Do tego obowiązkowe dodatki, takie jak czapka z daszkiem i czarne trampki na wyższej podeszwie. Romantycznego ducha znajdziecie w innych elementach kolekcji tj. dziewczęcych sukienkach oraz krótkich plisowanych spódniczkach.

Zajrzyjcie do galerii z nowościami od Tally Weijl: