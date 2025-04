Gwiazdami najnowszej kampanii Taifun zostały popularne blogerki Trine Kjaer (Trines Wardrobe) z Kopenhagi oraz pochodząca z Berlina Sofia Grau-Dreikorn (She Comes In Colors), każdego dnia są inspiracją dla tysięcy fanów w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, że marka płynąc na fali aktualnych przemian zaangażowała właśnie je do projektu.

Znane blogerki w wiosennej kampanii Taifun

My jako pierwsze pokazujemy wam efekt tej współpracy. Trine i Sofia (sfotografowane przez fotografkę mody ulicznej i blogerkę, Sandrę Semburg), mają na sobie wybrane stylizacje z kolekcji na wiosnę i lato 2016. Efektem ich spotkania jest stylowa a zarazem dynamiczna sesja, która nie mogła znaleźć lepszego tła niż centrum tętniącego życiem Los Angeles.

fot. serwis prasowy Taifun

Bloggerki w swoich stylizacjach, idealnie oddały osobowość marki, czyli połączenie miejskiego stylu i kobiecego uroku, pełnego elegancji i nowoczesnych elementów. Zobaczcie całą galerię z modnymi stylizacjami na zbliżające się miesiące.

