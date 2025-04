W szpilkach chodzą tylko kobiety, dlatego my narażone jesteśmy na ból stóp i kręgosłupa. To na dłuższą metę może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Niestety niektórzy pracodawcy zdają się zapominać o tym aspekcie i wymagają od kobiet noszenia obuwia na wysokim obcasie. Twierdzą, że bez nich kobiety nie będą wyglądać wystarczająco reprezentacyjnie. Pytanie, czy bez narażania i nadwyrężania zdrowia nie możemy wyglądać elegancko? Postanowiłyśmy sprawdzić, co myślą o takim wymogu nasi koledzy i jak poradziliby sobie w szpilkach w pracy. Zobaczcie!

