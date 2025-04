Nie wyobrażamy sobie, żeby moda na szorty kiedyś minęła. Wygodne, uniwersalne i seksowne! Czego więcej chcieć? W tym sezonie możemy wybierać w niezliczonej liczbie modeli, wzorów, kolorów i długości. Wy już macie swoje ulubione spodenki na lato?

Reklama

Szorty na plażę

Szorty są idealne również na plażę. Trzeba jednak pamiętać, że to nie powinny być te same, w których chodzimy na co dzień. Nad morze wybierajmy modele wykonane z przewiewnych, naturalnych materiałów. Dodatkowo luźny krój nie będzie krępował nam ruchów i pozwoli w pełni cieszyć się beztroskimi chwilami lata.

Reklama

Modne dodatki na plażę:



Japonki na lato 2014

Torby i koszyki plażowe

Modne kapelusze na lato

Zajrzyjcie do galerii z najmodniejszymi szortami na plażę: