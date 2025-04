Bez względu na to, jak szybko i często zmieniają się trendy, są takie elementy, które nigdy nie wyjdą z mody. Jeansowe szorty to klasyka gatunku. Możemy je nosić bez względu na okazję. Zimą i jesienią tworzą zgraną parę z wysokimi kozakami, kowbojkami i masywnymi botkami, wiosną i latem świetnie dogadują się ze sneakersami, sandałami oraz klapkami. Dlatego, teraz kiedy nasze myśli krążą wokół upalnych, słonecznych dni (lato jest tuż za rogiem!) i powoli kompletujemy wakacyjną garderobę (crop topy, plecione torebki, kostiumy kąpielowe) pora też pomyśleć o dodatkowej parze jeansowych szortów do kolekcji.

Zajrzałyśmy na wybiegi, żeby zobaczyć, jak do denimu w sezonie wiosna-lato 2022 podeszli projektanci. Wnioski? W trendach są proste fasony w niebieskim kolorze (jeśli masz w swojej szafie legendarne Levi's 501, możesz spać spokojnie), przetarcia, ozdobnie naszywki, hafty i farbowane metodą tie dye. Biorąc pod uwagę trend na mini, nie zabrakło też mikro szortów. Takie królowały na wybiegu Blumarine oraz Philosophy di Lorenzo Serafini. Niezależnie od tego, jaki styl lubisz: z wysokim stanem lub niskim, dłuższe czy bardzo krótkie, gładkie czy wyszywane, na pewno wybierzesz coś dla siebie. Przewiń w dół i zobacz, gdzie kupić modne jeansowe szorty na lato 2022:



Spis treści:

Wyglądają jak spódnica, ale nie daj się nabrać. Pokochasz je od razu — za szeroką nogawkę, dzięki której przetrwasz największe upały i za wysoki stan, który pięknie podkreśli talię. Bardzo kobiece, nasz numer 1.

fot. Missdenim, cena: 249 zł/materiały prasowe

Szorty jeansowe typu baggy to kolejny model, którego nie może zabraknąć w twojej szafie, jeśli jesteś fanką wysokiego stanu. Te, które znajdziesz teraz w Zarze, mają dołączony dodatkowo pleciony pasek. Mają na tyle bezpieczną długość, że założysz je również do pracy. Zarzuć tylko na ramiona ovesieze'ową marynarkę i wskocz w modne loafersy.

fot. Zara, cena: 119 zł/materiały prasowe

Szukasz ponadczasowej pary, która będzie pasowała do wszystkiego i na każdą okazję? Możesz przestać, właśnie znalazłaś. Te klasyczne jeansowe bermudy założysz idąc na lunch, spacer i do biura.

fot. Lee, cena: ok. 230 zł/materiały prasowe

Jak dobrze orientujesz się w trendach wiosna-lato 2022, pewnie wiesz że wycinanki zdominowały tegoroczne wybiegi. Są dosłownie wszędzie. Odśwież swoją denimową kolekcję i dodaj do niej szorty z podwójnym paskiem w talii. To bestseller na tegoroczne wakacje!

fot. Missdenim, cena: 219 zł/materiały prasowe

Jeśli chcesz na chwilę odejść od klasyki, to może skusisz się na apetyczne szorty z owocowym nadrukiem? Totalnie wakacyjne, idealne na piknik i rowerowe wypady. Dodaj do nich biały t-shirt i tenisówki.

fot. Desigual, cena: 329 zł/materiały prasowe

Kto powiedział, że denim nie może być kolorowy? Wstrzyknij trochę koloru do szafy, dzięki różowej parze jeansowych szortów z metką Chiara Wear. Połącz je z białą, czarną lub szarą górą i sneakersami. Taki kolor podbija też opaleniznę, więc już wiesz, co spakować do walizki wybierając się na urlop ;)

fot. Chiara Wear, cena: ok. 180 zł/materiały prasowe

