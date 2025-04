Najbardziej pożądanym fasonem płaszcza tej jesieni jest szlafrokowy. Umownie nazywany model tego okrycia charakteryzuje się przede wszystkim paskiem w talii. Łudząco przypomina ten domowy ciuch i podobnie jak on wspaniale otula ciało dając ciepło. Niegdyś płaszcze w tym stylu można było kupić w sklepach Max Mara, to właśnie ten brand słynie przede wszystkim z flauszowych - wspaniałych okryć.

Reklama



Szlafrokowe płaszcze są hitem!

Niemniej jest również bardzo stylowy. Pasuje zarówno na co dzień, jak i na wyjście do teatru. W tym sezonie znajdziecie płaszcze w tym stylu w wielu sklepach. Zakochały się w nich marki takie jak: Aryton, Simple CP, H&M, Harmnni, Topshop, Oodji, czy nawet Bonprix. Zajrzyjcie do naszej galerii i znajdźcie model specjalnie dla siebie.

Reklama

Więcej modnych płaszczy na jesień 2014:

20 beżowych płaszczy na nowy sezon

Pastelowe płaszcze na jesień

Modne płaszcz w intensywnych kolorach

Zajrzyjcie do galerii z modnymi płaszczami na jesień: