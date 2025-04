Szlafroki znów modne!

Szlafroki wracają do łask, chociaż przez wiele lat były one pomijane. Oczywiście osoby starsze, przyzwyczajone do noszenia podomek, peniuarów, czy bonżurek - jakkolwiek ich nie nazywać, nie wyobrażają sobie bez nich wieczoru lub poranka. Młode osoby szlafroki zastąpiły bluzami i kardiganami. Teraz w erze hygge moda na szlafroki damskie, czy szlafroki satynowe powróciła. Każda kobieta powinna mieć go w domu.

Polacy coraz częściej spędzają czas w domu, interesują się wnętrzarstwem i duńską koncepcją na życie zwaną hygge. Nie zapominajmy już o weekendach na działce czy spotkaniach z przyjaciółkami. Pidżamy party czy domowe SPA z koleżankami jest dobre w każdym wieku ;) W każdym z tych przypadków świetnie sprawdzi się szlafrok, który w zimne wieczory polepszy samopoczucie.

1. szlafrok Cellbes.pl z motywem kwiatowym, ok. 219 zł, 2. biały szlafrok Calvin Klein, ok 570 zł /Archidzielo.pl, 3. szary szlafrok maxi Etam, ok. 200 zł, 4. różowy szlafrok Tom Tailor, ok. 269 zł /Zalando.pl - kolaż Polki.pl

Ciepły szlafrok to mój ulubiony ciuch ;-) Leży lepiej niż „mała czarna” i pasuje na każdą okazję. W duecie z puchatymi kapciami tworzy najmodniejszą stylizację sezonu. Ja polecam szlafroki frotte, chociaż te satynowe również mają swoich zwolenników.

- Weronika, redaktorka działu Dom

Jednak szlafroki damskie to nie tylko to ciepłe modele na zimę. W cieplejszych sezonach klasyczne wersje frotte, czy pluszowe zastąpią szlafroki satynowe. Seksowny peniuar sprawdzi się jako narzutka na koszulkę nocną lub uwodzicielski strój na wieczór - w domu z ukochanym. Do tego jeszcze klapki z piórkami i niemal filmowy look gotowy :)

Satynowe szlafroki w tym sezonie zastępowane są przez koronkę. A najmodniejszą długością są te do kostek. Wersje maxi są bardziej dramatyczne i te właśnie najczęściej można było oglądać na pokazach mody. Pamiętajcie, że eleganckie, jedwabne podomki i piżamy nosimy również na co dzień, nawet do pracy. Ale to już inna para kaloszy ;)

Jak się okazuje szlafroki można kupić dosłownie wszędzie. W znanych sieciówkach, eleganckich sklepach z rzeczami do wnętrz, a także w internecie. To również świetny pomysł na prezent dla przyjaciółki, faceta i samej siebie.

1. koronkowy szlafrok Intimissimi, ok. 179 zł, 2. szlafrok satynowy w orientalnym stylu Etam, ok. 169 zł, 3. elegancki szlafrok Zalando.pl, ok. 189 zł - kolaż Polki.pl