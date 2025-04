W minionym tygodniu pokazywałyśmy wam bordowe ubrania i dodatki na jesień 2015. Dzisiaj pod lupę bierzemy rzeczy w różnych odcieniach szarości. W tym sezonie modne są odcienie od grafitowych, przez klasyczne, aż do metalicznych odcienie srebra. Musimy przyznać, że te ostatnie są naszymi ulubionymi i bardzo się cieszymy, że zostają z nami kolejny sezon.

Szare ubrania i dodatki na jesień 2015

To bardzo uniwersalny, elegancki i ponadczasowy kolor, który niezwykle często pojawia się na światowych wybiegach. Jednak mimo niezliczonych zalet, wiele osób uważa, że jest nijaki. My się zupełnie z tym nie zgadzamy! Dzięki odpowiedniemu zestawieniu z innymi kolorami można na ich bazie stworzyć stylizację na każdą okazję.

Jakie kolory pasują do szarego? Naszym zdaniem wszystkie! Proponujemy traktować go jak nową czerń - wyglądają dobrze w każdym połączeniu kolorystycznym. My szczególnie lubimy go w duecie z bielą lub indygo. Bardzo ciekawie prezentują się również stylizacje stworzone z ubrań i dodatków w różnych odcieniach szarości.

Dla kogo jest kolor szary?

To kolor, w którym każdy będzie wyglądał dobrze - nie ma znaczenie czy jesteś blondynką, brunetką, szatynką czy ognistym rudzielcem. Nie bój się wybierać szarości - to kolor, który doda uroku każdej kobiecie.

