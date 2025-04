Zwróć uwagę na to, że w dyskotece światło rządzi się swoimi prawami. Refleksy świetlne odbite od szklanych kul lub kolorowe reflektory sprawiają, że wiele barw wygląda tu całkiem inaczej. Mając to na uwadze, nie wybieraj pastelowych strojów, w których ważne są niuanse kolorystyczne, bo nie będą widoczne.

Dyskotekowa moda kocha lśniące tkaniny, cekiny i brokaty, które cudownie się mienią. Nawet ich nadmiar w stroju nie wygląda kiczowato. W stroboskopowym świetle wprost niezwykle świeci biel i jaskrawe barwy. Dyskotekowa kreacja powinna być również wygodna i przewiewna.

Jeśli sylwetka ci na to pozwala, odważ się na głęboki dekolt, odkryte plecy czy krótką mini. Niezbędne rzeczy wrzuć do miniaturowej torebki, najlepiej na długim sznureczku. Drogocenną biżuterię zastąp sztuczną - jeśli sznur korali przerwie ci się w szalonych pląsach, nie będziesz go żałować.

Make up imprezowiczki



- Wybierz kosmetyki wodoodporne. Dotyczy to przede wszystkim tuszu do rzęs i cieni. Tylko takie nie spłyną w ekstremalnych warunkach.

- To doskonała okazja na wszelkie szaleństwa makijażowe: niezwykłe połączenia kolorów czy oryginalne zdobienia.

- Nie przesadź: bardzo strojna kreacja - nieco spokojniejszy makijaż. I odwrotnie.

- Eyelinerem ze srebrnym brokatem możesz namalować na twarzy efektowne wzorki, Artdeco, 51 zł

...możesz pozwolić sobie na coś niecodziennego. To najlepsza okazja do tego, by założyć na siebie coś, na co nigdy nie miałaś odwagi, albo umalować się tak jak ulubiona gwiazda - karnawałowe zabawy sprzyjają eksperymentom, jeśli oczywiście są w dobrym guście. Bo przecież tylko w karnawale możesz ozdobić makijaż srebrnymi gwiazdkami czy założyć złotą suknię do ziemi. Przed taką dużą zmianą warto zrobić próbę stroju i makijażu.

Stylizacja i tekst: Anna Mietelska

Asystentka: Iza Zalewska

Zdjęcia: Andrzej Hrechorowicz

Makijaż i fryzury: Edyta Piasecka