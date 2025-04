Zachwyciła nas ostatnia stylizacja Sylwii Nowak dlatego też z przyjemnością o niej piszemy. Znana celebrytka pojawiła się w minioną niedzielę na wieczornym evencie. Miała na sobie szary komplet polskiej marki (aktualnie dostępny w obniżonej cenie), a także niedrogie pudrowe sandałki na obcasie ze sklepu internetowego. Całość mimo casualowego wydźwięku jest bardzo sexy!

Aktorka i modelka na czerwonym dywanie pojawiła się w ołówkowej spódnicy i crop topie z długim rękawem w kolorze szarym. Komplet kupicie w internecie w obniżonej cenie. Autorem tego projektu jest polska marka Picantti. Buty zaś dostępne są w sklepie online Simmi.

Te ostatnie to prawdziwa gratka. Musimy przyznać, że oferta tego internetowego butiku nas zachwyciła a na stronie znalazłyśmy kilka jeśli nie kilkanaście modeli, które z chęcią znalazłybyśmy w swojej szafie.