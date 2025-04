Dzisiaj przesłuchujemy Sylwię, twórczynię polskiej marki Lous. Brand, który od 2012 roku ubiera Polki wciąż ewoluuje. Zatem dowiedzcie się o niej więcej, o tym co lubi a czego nie znosi. Jaka jest projektantka na co dzień i co ma w swojej szafie? :)

Nazywam się...

Sylwia Antoszkiewicz.

Jestem...

Kobietą, projektantką, stylistką, producentką, mamą…

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to...

Prostota, nonszalancja, kobiecość.

Kocham modę, bo...

To coś więcej niż ubrania – to sztuka, platforma komunikacji i fascynujący biznes.

Mam słabość do...

Butów.

W mojej szafie jest za dużo...

Czerni.

Inspiruje mnie styl...

Stelli McCartney.

Ikoną mody jest dla mnie...

Tilda Swinton.

Mogłabym się zamienić na szafę z...

Bliźniaczkami Olsen.

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to...

Dries Van Noten.

Ciuch, który darzę sentymentem...

Czarny masywny płaszcz All Saints sprzed 8 lat.

Moje modowe motto to...

“Attitude is everything” (Diane von Furstenberg).

fot. LOUS

Moja modowa zbrodnia...

Stanowczo zbyt długo nosiłam dżinsy z obniżoną talią – przy mojej figurze to prawdziwa zbrodnia.

Zawsze chciałam założyć, ale nigdy się nie odważyłam...

Koronkowego body do plisowanej spódnicy jak w pokazach Gucci na AW 2015.

Najmodniejsze miasto to według mnie...

Berlin.

Najwspanialsza rzecz, którą mam w szafie...

Buty Acne na żółtym bambusowym obcasie.

Zawsze mam w torbie/kieszeni...

Pisaki Muji.

Kocham...

Silne kobiety.

Nie znoszę...

Braku snu.

Moja aktualna obsesja...

To złote buty i kaktusy.

Wiosną 2016 w mojej szafie musi znaleźć się...

Bieliźniana sukienka.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

Muszę zadzwonić do babci.

