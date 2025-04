Sylwetki projektantów: Isabel Marant

Isabel Marant to nowa gwiazda francuskiej mody. Niezwykle szybko stała się bardzo popularna - projektuje to, co naprawdę chcemy nosić. Jej ubrania uwielbiają gwiazdy słynące z dobrego gustu i modowego wyczucia, takie jak Kirsten Dunst, Rachel Bilson, Sofia Coppola czy modelka Eva Herzigowa. Co sprawia, że jest tak lubiana w świecie mody?