Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwana przez wszystkich sylwestrowa noc. Zabawa do białego rana, przyjaciele i cudowna zimowa aura – nie można wymarzyć sobie lepszej imprezy. Tego dnia na pewno chcesz wyglądać oszałamiająco. Poznaj najnowszą kolekcję marki House, która przełamuje sylwestrową rutynę i pozwoli ci błyszczeć całą noc!

Z rockowym pazurem

Karnawałowa propozycja House’a to miks najświeższych trendów. Jest rockowo, nonszalancko, a przede wszystkim modnie! W tym sezonie rządzą brokat, tkaniny z metalicznym połyskiem, aksamit, koronki, gipiury, prześwity. Wśród propozycji dla dziewczyn znajdziemy gamę projektów obsypanych połyskującymi cekinami –koktajlowe sukienki, spódnice, czy najmodniejszy w tym sezonie bomber.

fot. serwis prasowy House

Rodem z Nowego Yorku

Lureksowy kombinezon przywołuje na myśl największe glam gwiazd roztańczonego nowojorskiego klubu Studio 54, a delikatny biustonosz zestawiony z cekinowym bomberem lub ramoneską i mini spódnicą jest idealnym outfitem dla każdej fanki rockowego stylu. Jest subtelnie, beztrosko i poza schematem.

fot. serwis prasowy House

Zoom na dodatki

Całość najnowszej kolekcji House wieńczy efektowna biżuteria i dodatki – pierścionki, odważne naszyjniki, welwetowe chokery i fantazyjne torebki. Dzięki nim poczujesz się naprawdę sexy!

fot. serwis prasowy House

Męska strefa

Mężczyzna w sylwestrowej kolekcji House znajdzie dla siebie uniwersalne bluzy, wygodne t-shirty i trendowe spodnie. Nieprzemijająca czerń, aksamit, rockowe dodatki i koszulki z zabawnym nadrukiem to idealny zestaw dla każdego chłopaka kochającego nieszablonowość, poczucie humoru i szalone imprezy.

fot. serwis prasowy House

Stylowy miks

Midnight Fever to kolekcja, od której można dostać prawdziwej gorączki! Tegoroczny Sylwester według House’a to nie tylko eksplozja złotych cekinów i metaliczny błysk sztucznych ogni, to przede wszystkim przełamanie schematów, łączenie stylu glamour z nowym, świeżym spojrzeniem na rockowe trendy i co najważniejsze zaproszenie do spontanicznej, pulsującej nocnym beatem tanecznej zabawy.

fot. serwis prasowy House

Reżyser : Kuba Kossak Fotograf: Agata Pospieszyńska