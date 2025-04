Gwiazdy bardzo często muszą pojawiać się w wieczorowych lookach, które dla "zwykłych" kobiet zarezerwowane są na wielkie wyjścia, duże rodzinne imprezy i... Sylwestra. Dlatego też podpatrujemy ich stylizacje z ostatnich gal, pokazów mody i premier...

Znajdą się tu inspiracje dla tych z was, które wybierają się na wielkie bale, ale też dla tych, które Sylwestra spędzają na domówce lub w klubie. Które looki celebrytek najbardziej przypadły nam do gustu? Na klubową imprezę idealna jest mała czarna Małgosi Sochy uzupełniona o ramoneskę, a na wielki bal - cekinowa, długa spódnica Izabeli Janochowskiej uzupełniona o "luzacki" top. To świetne zestawy!

