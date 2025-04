Świąteczny must-have redakcji

Przed wami nasz świąteczny must-have. Zobaczcie bez czego nie wyobrażamy sobie świąt. Bez ciepłych kapci, dobrego filmu lub książki a może musimy otaczać się w tym czasie odpowiednimi zapachami? Każda z nas wybrała kilka rzeczy, które uważa za niezbędne by gwiazdokwy okres zaliczyć do udanych.

Kiedy, jak nie w święta, możesz sobie pozwolić na takie modowe szaleństwo? Świąteczny wzór na swetrze, grube, kolorowe skarpety, rozpalony kominek, bliska osoba, grzane wino... Pięknie, prawda?

- Milena

Do naszego zestawienia trafiły modowe smaczki, na które możemy sobie pozwolić tylko w tym czasie.

Zabawne swetry i piżamki ze świątecznymi motywami są w naszym kraju coraz bardziej popularne. Podobnie jak wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne. Coraz chętniej ozdabiamy mieszkania - na drzwi trafiają wieńce a do kuchni charakterystyczne dodatki.

W Boże Narodzenie kubek ze świątecznym motywem jest obowiązkowy! Aromatyczna kawa, pyszna herbata ani gorąca czekolada w niczym innym nie będą smakować tak wyjątkowo!

- Weronika

A jak już jesteśmy przy świątecznym klimacie, co bardziej nam go uświetni jak nie zimowy zapach świecy (nasza redakcja uwielbia propozycje Yankee Candle), dobry film (oprócz Kevina oglądamy przede wszystkim "To właśnie miłość"), czy książka?

Uwielbiam świece zapachowe, a szczególnie te od Yankee Candle. Na święta zawsze wybieram te o woni piernika.

- Gosia

