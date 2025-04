Czy wiesz jak uwydatnić atuty swojej figury? Kobiety z większym rozmiarem nie powinny chować się w czeluściach czerni i szarości. Chcesz zobaczyć jak nosić się w rozmiarach większych niż 36 i być niezmiernie kobiecą? Zobacz nasze porady i stylizacje.

Bez względu na to, co widać na wybiegach krągłości są najbardziej pożądane... przez rzesze mężczyzn! Tak więc jeśli je posiadasz, to nie kryj ich po stertami bezkształtnych ubrań, tylko umiejętnie podkreśl!

Każda z nas posiada doskonałą znajomość własnego ciała. Większość z nas uważa, że posiada ono mniejsze lub większe mankamenty, przez które dobór garderoby staje się sennym koszmarem. Większy rozmiar nie przeszkadza w odnalezieniu seksownej kobiecej garderoby. Nie musisz uciekać się do workowych ubrań, a jedynie nauczyć się dobierać odpowiedni krój oraz rozmiar. Nie za duży, nie za marły, ale w sam raz! Zobacz kilka stylizacji i ich "magiczne" działanie na poszczególne partie ciała. Przeczytaj nasze wskazówki i olśniewaj pełnią pewności siebie i kobiecych krągłości!

Coś dla największych kociaków...

Sukienka ala kimono - Bobi, Buty - Venezia, Szal - Stereo, Torebka - Solar, Sukienka dzianinowa - Solar

Pierwsze propozycje skupiają się na figurze największych kociaków. Zazwyczaj posiadają one wydatny biust, szerokie biodra i krągły brzuszek. Dlatego, aby wyrównać proporcje i podkreślić zachwycający biust, postaw na sukienki z dekoltem w kształcie V. Znacznie wyszczuplają i wydłużają sylwetkę, eksponując dłuższą szyję oraz biust. Pamiętaj jednak, by wybrać odpowiedni biustonosz, który utrzyma je w ryzach - przede wszystkim na szerokich ramiączkach! Sukienki powinny mieć drobne marszczenia na brzuszku, najkorzystniejsze są te do boku lub w kształcie X pod biustem. Do tego obowiązkowo postaw na wysokie obcasy z okrągłymi czubkami. Unikaj drobnych butów, gdyż mogą one zaburzać ogólne proporcje. Warto również postawić na obszerną kopertówkę, która oprócz nadania kruchości sylwetce, jest teraz szalenie modna!

Prostota dla wyrównania proporcji!

Buty - Stylowe Buty, Torebka - Venezia, Naszyjnik - Stereo, Sukienka - Stefanel

Kolejna stylizacja doskonale nadaje się dla wyrównywania proporcji sylwestki. Drobniejszy biust, tudzież węższe ramiona i pełniejsze biodra z łatwością uzyskają idealną symetrię przy bardzo prostych fasonach. Co istotne, ascetyczne sukienki pozwalają na dobrowolny wybór dodatków! Co za tym idzie, większa bransoleta podkreśli twoje drobne nadgarstki, a podłużny naszyjnik wyszczupli i wydłuży sylwetkę. Do tego tradycyjnie postaw na wysokie obcasy! My zaproponowaliśmy również wersję subtelnie rockową, która idealnie nada się na imprezę ze znajomymi! Wybierając sukienkę zwracaj uwagę na szwy - najlepiej, by dodatkowe znajdowały się na plecach, by ładnie formować pupę. Co do tej ostatniej krągłości, pamiętaj o odpowiedniej bieliźnie, która zapewni jej jędrność na wzór Jennifer Lopez.

Coś dla seksownej klepsydry...

Sukienka - Bobi, Buty - Simple, Buty - Stylowe Buty, Torebka - Prima Moda, Rękawiczki - Simple, Sukienka - Solar

Ostatnia stylizacja jest idealna dla kobiet z figurą klepsydry. Kobiece kształty doskonale czują się w ubraniach, które je podkreślają. Tak więc możesz postawić na całość lub poszczególne partie, takie jak biust, wcięcie lub pupa. Jedynie dobrze dobierz rozmiar - nie może być zbyt obcisły, gdyż ukarze drobne fałdki. Dla pewności idealnego wyglądu, możesz postawić na drobne marszczenia, jak i zabawę symetrią. Doskonała inspiracją może stać się dla ciebie nowa kolekcja Stelli McCartney, która zaprojektowała sukienki, które wyszczuplają! Dla nadania charakteru uwodzicielki pamiętaj o eleganckich dodatkach, np. długich rękawiczkach. Tradycjonalistkom radzimy przeforsować seksowne obcasy, które pomogą utrzymać prawidłowa postawę - ściągnięte łopatki, piersi do przodu a pupa napięta. Teraz jedyne, co ci pozostało (dla uzupełnienia looku) to uśmiech!

