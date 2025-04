Polacy uwielbiają gwiazdkę. Kochamy ten czas za niepowtarzalną atmosferę, kolędy, ozdoby i świąteczny szał zakupów. Z drugiej strony wielu z nas ma nie lada problem z wyborem odpowiedniego podarunku dla rodziny i przyjaciół. Dlatego stworzyłyśmy listę top 5 prezentów, które doceni niejedna kobieta!

Reklama

Jak wybrać idealny świąteczny prezent?

fot. Adobe Stock

Sporządź listę osób, które chcesz obdarować.

Postaraj się przypomnieć sobie, co dana osoba dostała rok temu pod choinkę, by nie powielić podarunku.

Pomyśl o marzeniach swoich najbliższych. Daj im to, co zawsze chcieli mieć, ale z różnych powodów zwlekali z zakupem.

Spersonalizuj prezent i pięknie go zapakuj. Wykorzystaj do tego gotową papeterię, którą można teraz dostać niemal w każdym sklepie lub zrób coś sama. Gwiazdkowe ozdoby DIY z papieru, zasuszonych plastrów pomarańczy i cynamonu, to wspaniały dodatek!

Tych błędów lepiej nie popełniaj, czyli najczęstsze świąteczne gafy

Kupujesz to, co ci się podoba, a nie osobie, którą chcesz obdarować.

Wybierasz za małe/za duże ubranie, wprawiając najbliższych w zakłopotanie.

Kupujesz cokolwiek na ostatnią chwilę. Niestety to widać. Sztampowe prezenty to najgorsze wyjście.

Top 5 prezentów, które doceni niemal każda kobieta!

Dalej nie wiesz, co kupić rodzinie i przyjaciołom? Z pomocą przychodzi Philips! W ofercie marki znajdziesz prawdziwe perełki - urządzenia do stylizacji włosów, czy zabiegów kosmetycznych, które można wykonać w domu. Oto nasze hity!

Prostownica BHS830/00 Philips SenseIQ, cena 609 zł

fot. Materiały prasowe

Twoja partnerka, siostra, mama lub przyjaciółka często narzekają na swoje niesforne włosy i na to, że nawet odrobina wilgoci potrafi je podkręcić? Podaruj im prostownicę Philips z technologią SenseIQ. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o indywidualnych potrzebach każdej kobiety. To dlatego nieustannie bada temperaturę włosów i dopasowuje parametry tak, aby zminimalizować ryzyko przesuszenia i zniszczenia. Efekt? Zdrowe i proste kosmyki.

Nie od dziś wiadomo, że prostownica nie musi być wykorzystywana tylko w jednym celu. Możesz jej użyć, by podkręcić włosy i dać im więcej objętości!

Suszarka BHD827/00 Philips SenseIQ, cena 1269zł

fot. Materiały prasowe

To prawdziwa innowacja z technologią SenseIQ, która umożliwia spersonalizowaną stylizację włosów, odczytując ich temperaturę i dostosowując się do niej. Urządzenie gwarantuje o 30% szybszy efekt suszenia*, a to spora oszczędność czasu. Suszarka Philips SenseIQ posiada aż 3 dodatkowe nasadki: dyfuzor, koncentrator i masażer, a urządzenie samo automatycznie rozpozna, czy korzystasz z dodatkowego akcesorium. Co więcej, suszarka posiada 5 cyfrowych programów suszenia: szybki, delikatny i 3 dodatkowe z nakładkami do stylizacji, loków i masażu skóry głowy. Która z nas nie ucieszyłaby się z takiego świątecznego prezentu?

Lokówka automatyczna Philips SenseIQ, cena 629 zł

fot. Materiały prasowe

To propozycja dla tych kobiet, które dobrze czują się w kręconych włosach, ale nie do końca wiedzą lub mają czas na stworzenie takiej stylizacji. Dzięki lokówce automatycznej Philips raz na zawsze zapomną o fryzurze, która po chwili się psuje. Teraz za pomocą jednego guzika zakręcą każde pasmo, niczym profesjonalny fryzjer. Jak to działa? Wystarczy podzielić włosy, a inteligentne klamry owiną je wokół wałka, podążając za ich naturalnym ruchem. Unikalna technologia SenseIQ wykrywa temperaturę włosów i dostosowuje do niej moc lokówki, dzięki czemu chroni włosy przed przegrzaniem i zachowuje 3 razy więcej** ich nawilżenia, aby zapewnić mocne, zdrowo wyglądające i pełne sprężystości włosy.

Philips Lumea 9000, cena 2 549 zł

fot. Materiały prasowe

To urządzenie doceni każda kobieta, która marzy o gładkiej skórze, bez konieczności częstego golenia. Philips Lumea to depilator IPL, który w inteligentny sposób zadba o twoje ciało w domowym zaciszu. Urządzenie pozwala zachować jedwabistą gładkość skóry nawet do 6 miesięcy bez podrażnień i wrastających włosków. Wszystko dzięki technologii SenseIQ. By zabieg był skuteczny i bezpieczny, czujnik SmartSkin rozpoznaje odcień skóry i doradza właściwy poziom intensywności. Inteligentne, dedykowane nasadki dostosowują programy pracy do danego obszaru ciała, jak nogi, pachy, twarz czy bikini.

Depilator Philips seria 8000, cena 569 zł

fot. Materiały prasowe

Gładkie nogi przez 4 tygodnie? Tak, to możliwe! Depilator Philips możesz śmiało podarować osobie, która ceni wygodę i skuteczność. Urządzenie już w 10 minut usunie włoski z dolnej partii nóg. Wszystko dzięki niezwykłej szybkości - aż 70 000 ruchów chwytających na minutę! Zabieg można wykonać zarówno na mokro, jak i na sucho. Głowice, które znajdują się w zestawie, sprawią, że pozbędziesz się niechcianych włosków z każdego obszaru. Dodatkowo szczoteczka złuszczająca wspomaga regenerację skóry, a pilnik do pedicure usuwa martwy naskórek i zgrubienia z powierzchni stóp. Jedno urządzenie do kompleksowej pielęgnacji ciała, które zachwyci pod choinką chyba każdą kobietę!

Który prezent podarujesz najbliższym, a co wybierasz dla siebie?

*W porównaniu do suszarki Philips BHD004/00 Lokówka

**Vs lokówka Philips BHB864, w celu osiągnięcia takich samych rezultatów

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Philips.