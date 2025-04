2 z 14

Świąteczna kolekcja River Island 2014

Zabawa proporcjami i materiałami może doprowadzić do stworzenia kolekcji o tyle ekscytującej, co wygodnej i praktycznej. Najlepszym dowodem na to jest trend Grey, w którym znajdziemy dopasowane elementy w wielotonowych barwach, w tym w przypominających minioną jesień odcieniach ciepłych brązów. Niekwestionowanymi bohaterami tego trendu są sukienki-swetry z delikatnym golfem i w stylu oversized, sprane jeansy w odcieniach szarości, a także wszechobecne futrzane wykończenia.