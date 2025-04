Ciepłe, puchate swetry ze świątecznymi motywami — reniferami, mikołajami, gwiazdkami, choinkami — są świetnym sposobem na uczczenie tego magicznego sezonu. I chociaż u wielu z nas nadal są ostatnią rzeczą na liście zakupów, to nie można odmówić im charakteru i… słodyczy. Bo są naprawdę urocze, zabawne i jak żaden inny element garderoby, błyskawicznie wprawiają nas w bożonarodzeniowy nastrój.

Reklama

Świąteczny sweter założysz nie tylko na wspólne pieczenie pierniczków z przyjaciółmi, czy długie zimowe spacery, ale będzie też świetną bazą biurowych stylizacji i na wigilijne spotkanie w rodzinnym gronie. Zestaw go wtedy z elegancką spódnicą, np. żakardową mini lub czarną satynową midi. A nawet jeśli nie masz tyle odwagi, żeby paradować w nim publicznie — i tak warto mieć taki w swojej kolekcji. Na te chłodne, grudniowe wieczory pod kocem, kiedy z utęsknieniem będziesz czekać na święta. Odkryj 6 uroczych świątecznych swetrów damskich do 200 zł, które cię otulą i rozgrzeją serce.

Spis treści:

Świąteczny sweter, który znajdziesz teraz w ofercie Pull&Bear może być twoim ulubionym. Pokochasz go za fason, kolor i uroczy napis, który na pewno wywoła u wszystkich szeroki uśmiech.

Fryzury na Wigilię 2022: 6 eleganckich, ponadczasowych upięć, które z łatwością zrobisz sama

fot. Sweter świąteczny Pull&Bear, cena: 139 zł/materiały prasowe

Słodki i zabawny sweter z pingwinem będziesz mogła nosić nie tylko w grudniu. Ma datę ważności do końca lutego, więc jeśli szukasz opcji na dłużej — będzie idealny. Znajdziesz go na wieszakach w sklepach Cropp.

fot. Sweter świąteczny z pingwinem CROPP, cena: 99,99 zł/materiały prasowe

Czerwony sweter z cekinową choinką założysz na każde świąteczne przyjęcie. Połącz go z żakardową, czarną spódnicą lub cygaretkami.

fot. Sweter świąteczny VILA (www.modivo.pl), cena: 129,99 zł/materiały prasowe

Kolorowy sweter od Pull&Bear to mocny pretendent do miana najlepszego świątecznego swetra. Jest w nim wszystko – mikołaje, gwiazdki, choinki, świąteczne napisy... Sama słodycz.

fot. Sweter świąteczny Pull&Bear, cena: 169 zł/materiały prasowe

Idealnie świąteczny sweter w swojej ofercie ma też KappAhl. Będzie przyciągać spojrzenia innych i nie pozwoli ci zmarznąć - jest bardzo ciepły!

fot. Sweter świąteczny KappAhl, cena: 149,99 zł/materiały prasowe

A dla tych, które nie mają tyle odwagi, żeby nosić na co dzień sweter z bożonarodzeniowymi motywami, proponujemy opcję z żakardowym nadrukiem. Pasuje do wszystkiego i na każdą okazję - na świąteczną kolację, do biura, na stok i na zimowy spacer.

fot. Sweter świąteczny H&M, cena: 129,99 zł

Reklama

Czytaj także:

Tanie swetry damskie na sezon jesień-zima 2022/2023: 7 najmodniejszych propozycji do 79,99 zł

Modne swetry jesień-zima 2022/23: 15 stylowych modeli, które cię otulą w największe mrozy