Wiosną i latem także warto mieć sweterek w swojej szafie. Będzie szybkim rozwiązaniem, gdy "nie mamy co na siebie włożyć". Świetnie zgra się z dżinsami i chociażby kolorowymi szpilkami. Będzie też pasował do pracy do ołówkowej spódnicy.

Wiosenne sweterki - muszą być kolorowe!

Na ciepłe miesiące warto postawić na kolorowe sweterki. W ofercie znanych sklepów znajdziecie ich mnóstwo. Pojawia się w nich mnóstwo pasteli, ale są też wesołe, intensywne barwy takiej jak czerwień, czy pomarańcze. A dla tych z was, które wolą bardziej stonowane kolory znajdzie się kremowa biel, kakaowy brąz, albo granat.

Zobaczcie, jakie modne i ładne sweterki znalazłyśmy w sieciówkach: