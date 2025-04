Puszyste swetry z angory, moheru czy szenili to istna ekstrawagancja, którą możemy stosować na co dzień i od święta. Puszyste swetry w tym stylu pasują zarówno do dżinsów i looku na co dzień jak i do spódnicy midi w stylizacji na wieczór.

Reklama

Modne swetry z "puszkiem" na jesień i zimę

Największym ich miłośnikiem jest ostatnio Roberto Cavalli, który podczas swojego pokazu na jesień i zimę zaprezentował je w kilku wersjach. Jak widać na załączonych obrazkach możemy je stylizować jak nam się żywnie podoba. Z paskiem lub bez, z na imprezę, do pracy i na spotkanie biznesowe. Ten powrót do lat 90. to jeden z naszych ulubionych trendów.

Tutaj znajdziesz więcej modnych asymetrycznych swetrów damskich.

Down with flat styles, go with innovative looks! Shop now through the link in bio this sensual #RobertoCavalliFW15 mini skirt. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Roberto Cavalli Official (@roberto_cavalli) 18 Wrz, 2015 o 10:05 PDT

W naszej galerii znajdziecie propozycje ze znanych sieciówek i sklepów internetowych. Z cenami startujemy od ok. 79 złotych za sweter z H&M a kończąc na cacku za ok. 300 złotych z Zalando.pl. Oprócz tego puszyste swetry znajdziecie w sklepach m.in.: River Island, ONLY, New Yorker i Topshop.

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

Modne kolory jesieni - szary 14 najładniejszych torebek z najnowszych kolekcji Nasz hit! Modne bluzy do 60 zł