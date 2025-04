Załamanie pogody to podobno chwilowa sytuacja, niemniej wieczory są już chłodne. Dlatego zamiast kurtek, czy marynarek proponujemy zaopatrzyć się w modne sweterki. Z tego powodu wybrałyśmy się wirtualne zakupy do polskich sieciówek w poszukiwaniu najciekawszych modeli z jesiennych kolekcji. W naszej galerii znajdziecie ponad 20 propozycji!

Modne swetry na przełom sezonów

Swetry na początek jesieni to tradycyjne modele, które znamy od kilku sezonów. Mamy dla was zarówno te w intensywnych kolorach, jak i pastelowych, czy neutralnych. Są pomysły na gruby, warkoczowy splot, jak i delikatnie transparentne swetry. Cenowo zakupy nasze startują od ok. 59 złotych za sweter z New Yorkera, czy Moodo, aż po 500 złotych na wełniane cudeńko z Levi'sa. Wybór należy do was!

Tutaj znajdziesz więcej damskich swetrów dzierganych.

Zajrzyjcie do galerii z modnymi swetrami: