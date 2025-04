Sweter o długości za pupę w połączeniu z legginsami, czy rajstopami to świetny komplet na cały rok. W zależności od okazji możemy łączyć go ze szpilkami, motocyklówkami, czy butami sportowymi. Strój ten jest wygodny, wciąż modny i można go zmieniać na milion sposobów. Masywny naszyjnik nada mu wieczorowego smaczku, a z apaszką stworzy świetny look do pracy w biurze.

Reklama

Modne swetry za pupę do legginsów

Mamy dla was 26 modeli swetrów, które przydadzą się wam przez cały rok. Wiosną niektóre z nich możecie nosić również jako sukienki lub dodatek do szortów, czy spódniczki. Zobaczcie zatem jakie swetry znalazłyśmy w wiosennych kolekcjach marek dostępnych w Polsce. Ciekawe?

Tutaj znajdziesz dopasowane swetry damskie.

Więcej modnych ubrań na wiosnę:

Reklama

Zobacz wiosenną kolekcję bizuu

10 modowych hitów dla fashionistek

Przegląd modnych płaszczy na wiosnę