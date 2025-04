Piękne dzianiny i mięsiste swetry są hitem jesieni i zimy 2014/2015. W związku z tym nawet sukienki występują właśnie w swetrowej wersji - czy może być coś bardziej przytulnego? W sklepach znajdziecie najróżniejsze rodzaje sukienek w tym stylu. Od obszernych oversize'ów, przez obcisłe tuby, aż po modele z golfem. Wszystkie są fantastyczne!

Modne sukienki swetrowe na jesień i zimę

Kreacje w tym stylu doskonale sprawdzą się na co dzień i do pracy. A do tego pasować będą na każdą sylwetkę. Luźne wersje świetnie zatuszują to, co trzeba, a obcisłe podkreślą krągłości, czy biust. Do teatru możemy wybrać ciemne odcienie grafitu z golfowym kołnierzem, a do pracy wersję kardiganową. My jesteśmy zakochane w sukienkach w tym stylu, a wy?

Zajrzyjcie do galerii z modnymi sukienkami na chłodne dni: