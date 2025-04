Najbardziej klasycznym rozwiązaniem do pracy są wciąż modne zestawy - bliźniaki. Pasujący do siebie kardigan i bluzka to świetna odpowiedź na spotkania biznesowe, niezobowiązujące randki, czy wypad do teatru. Można je łączyć z dżinsami, ołówkową spódnicą, czy cygaretkami - zawsze będą wyglądać elegancko i modnie. Jeśli dodasz do nich masywną biżuterię z looku do biura nabiorą wieczorowego wyrazu.

Reklama



Sweterki bliźniaki na wiosnę i lato 2014

W tym sezonie oprócz klasycznych czerni i bieli proponujemy mocne kolory, tj. magenta. Oprócz tego swoje tradycyjne stylizacje możesz urozmaicić bliźniakami we wzory, czy ozdobionymi ciekawą lamówką. W naszej galerii znajdziecie kilkanaście propozycji sweterków bliźniaków głównie z polskich sklepów, które mamy nadzieję zainspirują was do nowych outfitów, a przede wszystkim zakupów.

Reklama



Więcej modnych ubrań do pracy:

Kolekcja biurowa od Mango

40 bluzek doskonałych do pracy

Wiosenny H&M do biura

Zajrzyjcie do galerii z modnymi sweterkami bliźniakami na wiosnę i lato 2014: