Sukienki z głębokim dekoltem, nawet tym do pępka to odważne, ale bardzo modne rozwiązanie na wiele wiosennych i letnich okazji. W modelach z długim dekoltem "V" rozkochała się między innymi Alberta Ferretti (na zdjęciu powyżej). Włoska projektantka stworzyła kreacje, które są zaprzeczeniem wulgarności, a mimo wszystko pokazują dużo. Jak widać da się połączyć trendy, seksapil i pozostać przy tym subtelnym.

Bądź sexy! Noś sukienki z głębokim dekoltem

W polskich sklepach, jak i w internecie znajdziecie mnóstwo propozycji sukienek w tym stylu. Do naszej galerii trafiły zaś propozycje z sieciówek, zagranicznych designerów, jak i tych polskich. Jednak by znaleźć wyjątkową kreację dla siebie trzeba przeznaczyć na nią solidną sumkę. Niestety najpopularniejsze sklepy sieciowe uznały ten trend za zbyt trudny i trzeba się namęczyć, by znaleźć coś wyjątkowo taniego. Zresztą zobaczcie, co udało się odszukać naszej redakcji.

1 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Papilon, cena ok. 2400 zł /Mostrami.pl

2 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Supertrash, cena ok. 549 zł /Zalando.pl

3 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem One and Only

4 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Eva Minge, cena ok. 1799 zł

5 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem One and Only

6 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Topshop, cena ok. 180 zł

7 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Topshop, cena ok. 220 zł

8 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Mozcau, cena ok. 220 zł /Mostrami.pl

9 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem River Island, cena ok. 250 zł

10 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Aryton, cena ok. 1299 zł

11 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Topshop, cena ok. 200 zł

12 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem River Island, cena ok. 150 zł

13 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Topshop, cena ok. 180 zł

14 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Eva Minge, cena ok. 1259 zł

15 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Berenika Czarnota, cena ok. 710 zł /Mostrami.pl

16 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Natalia Jaroszewska, cena ok. 1900 zł /Mostrami.pl

17 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Natalia Jaroszewska, cena ok. 1900 zł /Mostrami.pl

18 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Topshop, cena ok. 250 zł

19 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem More & More, cena ok. 530 zł /Zalando.pl

20 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Supertrash, cena ok. 549 zł /Zalando.pl

21 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Eva Minge, cena ok. 1299 zł

22 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Heidi Klein, cena ok. 515 zł /Zalando.pl

23 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Finders Keepers, cena ok. 719 zł /Zalando.pl

24 z 25 Sukienka z głębokim dekoltem Mozcau, cena ok. 880 zł /Mostrami.pl