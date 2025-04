Sukienki nosimy przez cały rok, jednak w chłodniejszym okresie musimy zamienić letnie wersje na te jesienne. A najlepszym rozwiązaniem są sukienki z długim rękawem, które w połączeniu z marynarką, czy długim kardiganem stworzą świetne komplety na wiele okazji.

Sukienki z długim rękawem na jesień 2014

Wybrałyśmy się na wirtualne zakupy, które wyłoniły nam 35 modeli sukienek. Wśród nich znajdują się niedrogie propozycje ze znanych sieciówek, oraz kilka droższych modeli ze sklepów takich jak Taranko, Simple CP, czy Aryton. Większość propozycji to te w kolorze czarnym. Ozdobione koronką, czy aplikacjami to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jednak w naszym zestawieniu znajdziecie również printy i kolory. W końcu nie możemy się zawsze ograniczać do "klasyki".

Zajrzyjcie do galerii z sukienkami z długim rękawem: