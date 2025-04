Jeśli nie macie pomysłu na sylwestrowy look, proponujemy wyciągnąć z szafy małą czarną, bo tą mamy nadzieję, ma w swojej garderobie każda z was. Przedstawiamy zatem 5 sposobów jak wystylizować look prostej sukienki na tę wyjątkową imprezę.

Na Sylwestrową noc, która jest dla wielu z was bardzo wyjątkowa proponujemy ekstrawagancki look z wysokimi sandałki i złotymi dodatkami. Dla wygodnickich przygotowałyśmy stylizację z płaskimi butami, a dla miłośniczek niekonwencjonalnego wyglądu - czerwone dodatki. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, co jeszcze znalazłyśmy dla was w polskich sklepach.

