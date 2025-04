Sukienki typu bandeau są dziewczęce, ale i seksowne zarazem. Dlatego uznajemy je za doskonałe rozwiązanie na lato 2014. Bandeau to z języka francuskiego "opaska", jednak z modowego punktu widzenia to uproszczona nazwa kreacji z gorsetową górą bez ramiączek. Model ten to fantastyczne rozwiązanie dla tych, które chcą ukryć brak wcięcia w talii lub zbyt szerokie biodra.

Sukienki typu bandeau na lato 2014

Kreacje z opinającą biust górą to letni must-have. W końcu słońca mamy coraz więcej, a nie każda z nas lubi nieopalone ślady po rękawach, czy ramiączkach. Wyeksponowane ramiona nadają tym codziennym sukienkom wieczorowego smaczku. Dzięki temu sprawdzą się zarówno w pracy, jak i na weselnej imprezie. Wystarczy odpowiednio ograć ją dodatkami. Masywny naszyjnik nada ekstrawagancji, a dopasowany kardigan sprawi, że będziecie wyglądać odpowiednio również w biurze.

Zajrzyjcie do galerii z modnymi sukienkami typu bandeau: