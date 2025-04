Najnowsza kolekcja marki Sugarfree to nowa odsłona jesieni, która łączy w sobie klasyczną elegancję, kobiecość i zmysłowość z bieżącymi trendami. Zobaczcie piękne sukienki Sugarfree - w nich nie można zostać niezauważonym!



Reklama

Fot. Materiały prasowe Sugarfree



W kolekcji dominują sukienki podkreślające kobiece kształty, lampasy, tłoczenia, kołnierzyki i warkocze. Cała kolekcja została uszyta w topowych polskich szwalniach, z których korzystają znane marki na całym Świecie.

Wśród jesiennych propozycji Sugarfree nie brakuje nuty retro. Ozdobione kwiatami sukienki, podszyte tiulem i wykończone kołnierzykiem idealnie sprawdzą się na czerwonym dywanie, imprezie okolicznościowej czy spotkaniu rodzinnym. Na uznanie zasługują również sukienki wykonane z wysokiej jakości dzianiny z tłoczeniami warkocza w kolorze beżowym, i aligatora w kolorze szarym. Natomiast sukienka z koronki wyszywana cekinami oraz sukienka ze złotymi tłoczeniami to mała zapowiedź kolekcji sylwestrowej.

Reklama

Dodatkowo marka Sugarfree wypuszczając nową kolekcję, jako pierwsza w Polsce uruchomiła Same Day Delivery, czyli dostawę towaru w dniu zamówienia, która do tej pory była oferowana jedynie przez największych światowych graczy e-commerce. Dzięki Sugarfree ten model dostaw jest już dostępny na razie dla klientów z Warszawy i okolic,natomiast w przyszłym roku ma się pojawić w największych polskich miastach. Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie zamówienia do godziny 17:00.