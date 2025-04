Sukienki Sugarfree - lookbook na jesień

Najnowsza kolekcja marki Sugarfree to wygoda, elegancja i kobiecość w nowej, jesiennej odsłonie, w której każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Soczyste czerwienie, klasyczna czerń i biel, wiązania, zapięcia i fokus na detale, to elementy wyróżniające tę kolekcję.



Fot. Materiały prasowe Sugarfree



Marka po raz kolejny pokazuje, że sukienki można nosić przez cały rok, a tylko te uszyte z wysokiej jakości tkanin, o różnych długościach i fasonach sprawdzą się w każdej sytuacji. Sukienka to must have w każdej damskiej szafie, dlatego w kolekcji znalazły się również propozycje na bardziej wyszukane okazje. Jeśli do tej pory miałyście problem z dobraniem idealnej kreacji, teraz nie będziecie wiedziały co wybrać. Kolory, kobiece fasony i najlepsze tkaniny. Nowa odsłona Sugarfree z pewnością przypadnie do gustu kobietom stawiającym nie tylko na wygodę, ale też świetny wygląd. Cała kolekcja została uszyta w topowych polskich szwalniach, z których korzystają znane marki na całym Świecie.

Marka Sugarfree wypuszczając nową kolekcję, jako pierwsza w Polsce oferuje swoim klientom usługę Same Day Delivery, czyli dostawę towaru w dniu zamówienia, która do tej pory była oferowana jedynie przez największych światowych graczy e-commerce. Dzięki Sugarfree ten model dostaw jest już dostępny na razie dla klientów z Warszawy i okolic, natomiast jeszcze w tym roku ma się pojawić w największych polskich miastach. Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie zamówienia do godziny 17:00. Teraz to nie Ty idziesz na zakupy, to one przyjeżdżają do Ciebie. Szybciej.