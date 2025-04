Sukienki Simple wiosna-lato 2014

Sukienki Simple z kolekcji "Dress Party" na sezon wiosna-lato 2014 to ukłon w stronę tych kobiet, które często zastanawiają się, co na siebie włożyć na specjalne okazje. Sukienki nadają się do tego doskonale - jeden ciuch i jesteśmy ubrane! W kolekcji znajdziecie sukienki w różnych odcieniach niebieskiego - od granatu po modny błękit, kremowe, czarne i białe w wersji mini, midi i maksi.

