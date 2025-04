Rozkloszowane sukienki to zbawienie dla wielu kobiet. Wysmuklają talię, ukrywają szerokie biodra i grube uda. Tworzą z nas wymarzoną figurę klepsydry. Dlatego też przygotowałyśmy dla was galerię z nowościami od znanych w Polsce marek. Mamy propozycję ze znanych sieciówek, rodzimy brandów a nawet polskich designerów. Z cenami startujemy od ok. 79 złotych.

Modne sukienki rozkloszowane

Wśród naszych propozycji znajdziecie letnie modele, które na pewno sprawdzą się podczas wielu sezonowych okazji w plenerze. A dla tych, które szukają czegoś wyjątkowego na wieczór mamy np. 2 modele midi z wiosenno-letniej kolekcji Simple CP. A także bardzo ozdobne propozycje z H&M i Topshop.

Sukienki rozkloszowane to krój, który świetnie wyglądać będzie zarówno w komplecie z dżinsową kurtką czy ramoneską, jak i eleganckim płaszczem. W ciepłe dni możemy je nosić w zestawie z wygodnymi balerinami a wieczorem zmieniać ich wydźwięk zakładając szpilki. Tak czy siak sukienka w tym stylu powinna się znaleźć w wiosenno-letniej garderobie każdej z nas. Zgadzacie się?

