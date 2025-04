Coraz wyższe temperatury za oknem sprawiają, że jeszcze chwila i będziemy mieć zielone światło na noszenie lekkich, beztroskich, wakacyjnych sukienek. A tych, jak wiemy, nigdy za wiele, dlatego warto wcześniej rozeznać się w aktualnych trendach i przygotować szafę na upalne dni.

Zrobiłyśmy mały przegląd i znalazłyśmy 5 wyjątkowych sukienek od polskich marek, za które będziesz zbierać komplementy. Sprawdzą się na każdą okazję— śniadanie z przyjaciółmi, uroczyste przyjęcie i na romantyczną kolację na świeżym powietrzu.

Satynowa midi slip dress delikatnie opływająca ciało z motywem błękitnego nieba to nasz numer 1. Piękna, kobieca i seksowna. Nie może być bardziej doskonała. W towarzystwie sandałów na obcasie dobrze wypadnie na przyjęciu koktajlowym, ale zmień je na białe trampki, dodaj jeansową kurtkę i masz gotową stylizację na lunch lub do pracy.

fot. Affair, cena: 690 zł/materiały prasowe

Szukasz sukienki na wakacyjne przyjęcie lub imprezę? To nie szukaj dalej, bo satynowa sukienka, którą ma swojej ofercie polska marka The Odder Side ma wszystko, czego potrzebujesz. Połącz ją ze złotymi dodatkami — kolczyki koła i sandały na obcasie spiszą się wzorowo. Dla jeszcze lepszego efektu posmaruj ciało balsamem ze złotymi drobinkami.

fot. The Odder Side, cena: 469 zł/materiały prasowe

Ta kwiecista, romantyczna sukienka o luźnej sylwetce to must have na lato 2022. Energetyczny miks cukierkowego różu i soczystej pomarańczy, pięknie podkreśli wakacyjną opaleniznę. W ciągu dnia łącz ją z modnymi espadrylami lub rzymiankami wysoko oplatającymi łydkę, wieczorem — z kowbojkami. Do pracy i na randkę.

fot. Le Collet, cena: 469 zł/materiały prasowe

Inspirowana stylem vintage liliowa sukienka z wiązaniem w talii od polskiej marki Elementy, to kolejna modna opcja, którą warto dodać do listy zakupów. Noś ją z płaskimi, wiązanymi sandałami, plecioną torebką i złotą biżuterią. Idealna na letni piknik i na kawę przyjaciółką.

fot. Elementy, cena: 399 zł/materiały prasowe

Jeżeli tak, jak my, jesteś wielką fanką dzianinowych sukienek, zerknij na stronę polskiej marki La Mania, gdzie znajdziesz wiele zachwycających modeli w tym stylu. Nasz wzrok zatrzymał się na prążkowanej midi z kołnierzykiem polo. Miękka dzianina dopasowuje się do ciała, zapewniając maksymalny komfort noszenia, a sam krój jest na tyle uniwersalny, że świetnie sprawdzi się podczas załatwiania spraw na mieście, do biura i na romantyczne spacery po nadmorskich kurortach.

fot. La Mania, cena: 690 zł/materiały prasowe

