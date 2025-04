sukienki plażowe lato 2015

Kreacje na plaże to od dawna rzecz obowiązkowa. Dzięki nim możemy swobodnie czuć się przez cały czas plażowania. Ukrywają niedoskonałości a do tego nadają nam stylu podczas wakacyjnego odpoczynku. Sukienki plażowe zakładamy na strój kąpielowy na dzień, na wieczorny spacer czy nocną imprezę nad wodą. W związku z tym w sklepach znajdziecie mnóstwo opcji na każdą figurę i gust. Zobaczcie i przekonajcie się same!

Modne sukienki plażowe na lato 2015

|Od lewej: Adriana Degreas, 6 Shore Road, 2nd Floor, Matthew Williamson, 6 Shore Road|

Do naszego zestawienia trafiły letnie propozycje ze znanych sieciówek i sklepów internetowych (H&M, Zara, Mango, F&F, Zalando.pl, Tally Weijl, Topsecret), w których na pewno znajdziecie coś dla siebie. Mamy dla was stylowe propozycje o długości maxi, a także krótsze wersje eleganckich kreacji na plażę.

Oprócz tych proponujemy w tym sezonie bardziej casualowy styl. Koszulowe sukienki i te z lekkiej dzianiny na pewno się sprawdzą u tych, które nie rozumieją lub po prostu nie lubią zbytniego strojenia się. Modne paski i wzory w stylu boho to zawsze dobra opcja. Zgadzacie się?

