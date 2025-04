Marzeniem każdej z nas jest wyglądać wyjątkowo. W szczególności podczas ważnych chwil w naszym życiu. Niezaprzeczalnie, studniówka to właśnie jedna z takich okazji. W związku z tym przygotowałyśmy dla was przegląd sukienek na studniówkę, które zaprojektowali polscy projektanci. Wybrałyśmy modele, które doskonale sprawdzą się na tej właśnie imprezie. Jednak jeśli ceny was odstraszają (kreacja Gosi Baczyńskiej to koszt 12,000 złotych?!), zawsze możecie się nimi zainspirować.

Sukienki na studniówkę od polskich projektantów

W naszej galerii znajdziecie wyjątkowe cekiny od Nataszy Urbańskiej i Muses, kreacje Evy Minge, Natashy Pavluchenko i Yulii Babich. Do tego projekty Zienia, Michaela Hekmata z Blessus, Violi Śpiechowicz i Natalii Jaroszewskiej. Wszystkie te i wiele więcej znajdziecie w sklepach polskich designerów, ale również w internecie, np. na Mostrami.pl. Polecamy!

