Studniówka jest tylko raz w życiu, dlatego warto tego dnia wyglądać wyjątkowo! Jednak piękna sukienka i oryginalne dodatki to bardzo często dość duży wydatek. Jeżeli nie chcecie wydawać kroci kupcie kreacje na wyprzedaży!

W popularnych sieciówkach i sklepach internetowych udało się nam wypatrzeć aż 21 sukienki, które będą idealne na studniówkę. Wśród naszych propozycji znajdziecie seksowne mini i eleganckie kreacje maxi. Nie zabrakło również uwodzicielskich koronek, metalicznego połysku i fantazyjnych wycięć. Jeżeli jesteście ciekawe co jeszcze wpadło nam w oko zajrzyjcie do naszej galerii!

Wow! Studniówkowe kreacje od projektantów

Ekstrawaganckie sukienki na studniówkę

21 par wymarzonych szpilek na studniówkę

1 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka New Look, cena, z ok. 100 zł na ok. 75 zł

2 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka New Look, cena z ok. 125 zł na ok. 75 zł

3 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka New Look, cena z ok. 100 zł na ok. 70 zł

4 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka River Island, cena, z ok.300 zł na ok. 150 zł

5 z 21 Studniówka 2015: granatowa sukienka Esprit, cena, z ok. 509 zł na ok. 369 zł

6 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka New Look, cena, z ok. 210 zł na ok. 140 zł

7 z 21 Studniówka 2015: koronkowa sukienka New Look, cena, z ok. 240 zł na ok. 100 zł

8 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka Glamorous, cena, z ok. 339 zł na ok. 249 zł

9 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka Topshop, cena, z ok. 130 zł na ok. 75 zł

10 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka Zara, cena z ok. 199 zł na ok. 79 zł

11 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka maxi River Island, cena, z ok. 950 zł na ok. 490 zł

12 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka Topshop, cena, z ok. 325 zł na ok. 75 zł

13 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka River Island, cena, z ok. 325 zł na ok. 125 zł

14 z 21 Studniówka 2015: koronkowa sukienka Mint&Berry, cena, z ok. 260 zł na ok. 139 zł

15 z 21 Studniówka 2015: zlota sukienka New Look cena, z ok. 170 zł na ok. 90 zł

16 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka Swing, cena, z ok. 389 zł na ok. 229 zł

17 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka River Island, cena, z ok. 300 zł na ok. 100 zł

18 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka Only, cena, z ok. 199 zł na ok 129 zł

19 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka Topshop, cena, z ok. 210 zł na ok. 75 zł

20 z 21 Studniówka 2015: czarna sukienka Topshop, cena, z ok. 250 zł na ok. 75 zł